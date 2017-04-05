5 человек арестованы из-за матча "Эльденсе" - "Барселона Б"

Два тренера, два игрока и главный инвестор "Эльденсе" были арестованы по итогам матча против "Барселоны Б" (0:12), сообщает Marca. По информации источника, речь идет об игроках первой команды Николя Чафере и Майкле Гринвуде, тренерах Филиппо ди Пьеро и Франсиско Руис Касаресе, а также инвесторе Нобиле Капуани. Также свое расследование начала Федерация футбола Испании.

Напомним, вчера нападающий "Эльденсе" Шейк Саад заявил, что четыре его одноклубника помогли "Барселоне Б" победить в минувшие выходные, а затем появилась информация, что это не первый матч, который сдал "Эльденсе" в этом сезоне.