5:1! "Барселона" разгромила "Реал"

"Барселона" разгромила "Реал" в матче 10-го тура чемпионата Испании (5:1). Хет-трик оформил нападающий сине-гранатовых Луис Суарес, по голу в составе каталонского клуба забили форвард Филиппе Коутинью и хавбек Артуро Видаль. У "Реала" отличился защитник Марселу.

"Барселона" набрала 21 очко и закрепилась на первом месте в турнирной таблице. "Реал" с 14 баллами располагается на 9-й строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

10-й тур

"Барселона" - "Реал" - 5:1 (2:0)

Голы: Коутинью, 11 (1:0). Суарес, 30 - с пенальти (2:0). Марселу, 50 (2:1). Суарес, 75 (3:1). Суарес, 83 (4:1). Видаль, 87 (5:1).

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Лангле, Жорди Альба, Ракитич, Бускетс, Артур (Видаль, 84), Рафинья (Семеду, 69), Суарес, Коутинью (Дембеле, 74).

"Реал": Куртуа, Начо, Варан (Васкес, 46), Серхио Рамос, Марселу (Диас, 82), Кроос, Каземиру, Модрич, Бэйл (Асенсио, 77), Бензема, Иско.

Предупреждения: Ракитич, 38. Начо, 39. Бэйл, 53. Суарес, 77.

Судья: Санчес Мартинес.

28 октября. Барселона. Стадион "Ноу Камп".

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