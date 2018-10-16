14 лет назад Месси дебютировал в "Барсе". Вы это помните?

"Барселона" напомнила об эпохальном событии в истории клуба и мирового футбола.

14 лет назад, 16 октября 2004 года, 17-летний аргентинец Лионель Месси дебютировал в первой команде каталонского клуба. Он является воспитанником футбольной академии "Барселоны" и на данный момент провел всю профессиональную карьеру именно в "Барсе".

С клубом он выиграл девять чемпионатов, шесть Кубков, восемь Суперкубков Испании, четыре Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и три клубных чемпионата мира. Кроме того, на его счету пять "Золотых мячей" и четыре "Золотых бутсы".