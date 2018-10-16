14 лет назад Месси дебютировал в "Барсе". Вы это помните?

"Барселона" напомнила об эпохальном событии в истории клуба и мирового футбола.
14 лет назад, 16 октября 2004 года, 17-летний аргентинец Лионель Месси дебютировал в первой команде каталонского клуба. Он является воспитанником футбольной академии "Барселоны" и на данный момент провел всю профессиональную карьеру именно в "Барсе".
С клубом он выиграл девять чемпионатов, шесть Кубков, восемь Суперкубков Испании, четыре Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и три клубных чемпионата мира. Кроме того, на его счету пять "Золотых мячей" и четыре "Золотых бутсы".
#OnThisDay 👑 14 years since the official debut of Leo #Messi with the first team 💙❤ pic.twitter.com/BhBvLFrHKZ– FC Barcelona (@FCBarcelona) 16 октября 2018 г.
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