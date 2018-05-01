13 лет назад Месси забил первый гол за "Барселону". Видео

Лидер атак "Барселоны" Лионель Месси ровно 13 лет назад, 1 мая 2005 года, забил первый мяч за основной состав каталонцев. Голевым для аргентиского форварда сине-гранатовых стал матч против "Альбасете", результативную передачу в том эпизоде ему отдал Роналдинью.

Отметим, что в день гола Месси было 17 лет 10 месяцев и 7 дней. На тот момент он стал самым молодым автором гола в истории клуба. В общей сложности нападающий забил за "Барсу" на взрослом уровне 550 мячей, приняв участие в 634 матчах.

29 апреля "Барселона", обыграв на выезде "Депортиво" (4:2), досрочно выиграла чемпионат Испании. Для Месси этот титул стал 32-м, завоеванным в составе каталонцев.