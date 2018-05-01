1000 голов Месси. "Барселона" посчитала все мячи форварда

"Барселона" посчитала все голы форварда Лионеля Месси.

По сообщению пресс-службы сине-гранатовых, за свою карьеру футболист провел 1000 голов. В их число включены мячи не только в товарищеских матчах, но и на детском уровне в клубе и национальной команде.

Первый мяч за "Барсу" аргентинец забил 1 мая 2005 года в игре против "Альбасете" (2:0). Всего он забил за "Барселону" 583 мяча в 687 матчах. Отметим, что эта статистика включает товарищеские матчи.

Кроме того, Лионель записал в актив 61 мяч в 123 играх за сборную Аргентины и 18 мячей - за сборную Аргентины U-20, а также два за олимпийскую сборную. В статистику включены и голы игрока в детском футболе. Выступая в системе аргентинского клуба "Ньюэллз Олд Бойз", он провел 234 мяча, а с момента выступлений за "Барселону"-U-13 до попадания в первую команду - еще 105.

Также отмечается, что Месси забил еще не менее 23 голов в благотворительных матчах, но в статистике они не учтены. Отметим, что форвард является лучшим бомбардиром в истории как своего клуба, так и сборной.