10 лет назад Месси впервые сыграл под номером 10

Сегодня исполнилось ровно 10 лет, как нападающий "Барселоны" Лионель Месси впервые сыграл под номером 10. Произошло это в товарищеском матче против "Хайберниана" 24 июля 2008 года. "Барса" победила 6:0, Месси стал автором одного из голов.

3 августа того же года было официально объявлено, что Месси унаследует номер 10 у Роналдинью.

Под номером 10 Месси провел 527 матчей, забил 510 голов, сделал 192 передачи, выиграл 27 командных трофеев, 5 "Золотых мячей" и 5 "Золотых бутс".

Свой первый гол в официальной игре под номером 10 Месси провел в игре с "Расингом" с пенальти.