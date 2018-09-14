Звал ли Черчесов Вальдемара Антона в Россию? Главный тренер сборной все объяснил

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала "Россия 24" отметил, что капитан "Ганновера" Вальдемар Антон пока не может выступать за российскую национальную команду.

– Гильерме свой паспорт сам получил, Рауш с российским паспортом, Нойштедтер​ россиянин, – сказал Черчесов. – Мы никого не просим брать наш паспорт. С Вальдемаром мы разговаривали, но у него нет российского паспорта, меня ввели в заблуждение. Каждый принимает сам решение, мы никого не просим. Сейчас Антон не может за нас играть. Если он получит паспорт по зову души, сам захочет играть, встанет в общий строй, мы будем его рассматривать.

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