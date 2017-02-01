Зоран Тошич: "Мариу Фернандесу пора уже выучить русский"

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич допустил, что может принять российское гражданство, как это сделал защитник армейцев Мариу Фернандес. С мая футболист сможет выступать за сборную России.

– Кто лучше говорит по-русски? Витинью или получивший российский паспорт Мариу Фернандес?

– Оба очень плохо (смеется). Витинью, в принципе, уезжал домой, на родину. А вот Мариу надо уже выучить русский. Да, бразильцам сложнее это сделать, чем мне, сербу. Но ведь, с другой стороны, он столько лет уже в ЦСКА и к тому же хочет играть за сборную России.

– Вы вообще поняли его решение играть за нашу сборную?

– Это его выбор. Наверное, он долго ждал вызова от бразильцев. Но...

– А вы, кстати, никогда не задумывались о том, чтобы взять российское гражданство?

– Не знаю. Пока я играю за сборную Сербии. И сейчас это невозможно. А дальше – посмотрим.

– То есть теоретически можете принять и российское гражданство?

– Конечно, я не против. Много лет здесь живу. Россия для меня родная страна. Был бы рад получить российский паспорт. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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