Зобнин тренируется в общей группе сборной России, Головин - нет

Сборная России проводит первую тренировку на базе в Новогорске в преддверии товарищеских матчей с командами Аргентины и Испании. В занятии принимает участие полузащитник "Спартака" Роман Зобнин, который работает в общей группе.

Хавбек ЦСКА Александр Головин отсутствует в расположении национальной команды. Он получил мышечное повреждение на разминке перед матчем 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" (2:2). (Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, сборная России проведет товарищеский матч против Аргентины 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". Встреча с Испанией состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге.

Сборная России готовится к матчу с Аргентиной. LIVE!