Зобнин тренируется в общей группе сборной России, Головин - нет

Сборная России проводит первую тренировку на базе в Новогорске в преддверии товарищеских матчей с командами Аргентины и Испании. В занятии принимает участие полузащитник "Спартака" Роман Зобнин, который работает в общей группе.
Хавбек ЦСКА Александр Головин отсутствует в расположении национальной команды. Он получил мышечное повреждение на разминке перед матчем 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" (2:2). (Филипп ПАПЕНКОВ)
Напомним, сборная России проведет товарищеский матч против Аргентины 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". Встреча с Испанией состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге.
- Сборная России (футбол)
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Сборная Испании (Футбол)
- Роман Зобнин
- Александр Головин