Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин прибыл в расположение сборной России в Новогорск. Отметим, что хавбек был включен в окончательную заявку национальной команды на товарищеские матчи против Аргентины и Испании.

Напомним, 23-летний игрок получил травму 5 июня в товарищеском матче Венгрия – Россия (0:3), ему поставили диагноз "повреждение крестообразной связки и наружного мениска правого коленного сустава".

Сегодня сборная России начнет тренировочный сбор в Новогорске для подготовки к товарищеским матчам с Аргентиной и Испанией. Встреча с аргентинцами состоится 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". Игра с испанцами – 14 ноября в Санкт-Петербург на арене "Санкт-Петербург".