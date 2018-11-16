Зобнин покинул расположение сборной России и пропустит матч со Швецией

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин покинул расположение сборной России , информирует пресс-служба национальной команды. Хавбек пропустит матч Лиги наций против Швеции, который пройдет 20 ноября в Стокгольме
Напомним, что Зобнин из-за микротравмы бедра пропустил последний матч красно-белых против "Уфы" (0:2) и не попал в заявку сборной России на товарищеский матч с командой Германии (0:3).
– Сегодня Роман Зобнин покинул расположение команды и отправился из Лейпцига в Москву. Он не примет участия в матче Лиги наций против Швеции, – отмечается в сообщении. – Тренерский штаб сборной остался верен своему принципу – не рисковать здоровьем игрока, если для этого имеются даже минимальные основания.
Сегодня Роман Зобнин покинул расположение команды и отправился из Лейпцига в Москву. Он не примет участия в матче Лиги наций против Швеции. Тренерский штаб сборной остался верен своему принципу - не рисковать здоровьем игрока если для этого имеются даже минимальные основания. pic.twitter.com/v58syS7263– Сборная России (@TeamRussia) 16 ноября 2018 г.