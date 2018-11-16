Зобнин покинул расположение сборной России и пропустит матч со Швецией

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин покинул расположение сборной России , информирует пресс-служба национальной команды. Хавбек пропустит матч Лиги наций против Швеции, который пройдет 20 ноября в Стокгольме

Напомним, что Зобнин из-за микротравмы бедра пропустил последний матч красно-белых против "Уфы" (0:2) и не попал в заявку сборной России на товарищеский матч с командой Германии (0:3).

– Сегодня Роман Зобнин покинул расположение команды и отправился из Лейпцига в Москву. Он не примет участия в матче Лиги наций против Швеции, – отмечается в сообщении. – Тренерский штаб сборной остался верен своему принципу – не рисковать здоровьем игрока, если для этого имеются даже минимальные основания.