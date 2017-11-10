Зобнин покинул расположение сборной России

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин завершил работу на сборе, сообщает пресс-служба национальной команды. Футболист отправился в расположение клуба. Ранее сообщалось о том, что футболист не сможет принять участие в предстоящих товарищеских матчах с Аргентиной и Испанией.
Напомним, 23-летний игрок получил травму 5 июня в товарищеском матче Венгрия – Россия (0:3), ему поставили диагноз "повреждение крестообразной связки и наружного мениска правого коленного сустава".
Сборная России проведет товарищеский матч против Аргентины 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". Встреча с Испанией состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге.
Россия - Аргентина: день перед матчем. LIVE!
Полузащитник @TeamRussia Роман Зобнин завершил работу на сборе и отправился в расположение клуба. Как уже сообщалось ранее, он не сможет принять участие в предстоящих матчах с Аргентиной и Испанией. pic.twitter.com/R99QyNJy7H– Сборная России (@TeamRussia) 10 ноября 2017 г.
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