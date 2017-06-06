Зобнин поблагодарил всех за поддержку

Полузащитник сборной России Роман Зобнин, получивший травму в товарищеском матче с командой Венгрии (3:0), поблагодарил всех за поддержку. У 23-летнего игрока диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности. Он пропустит Кубок конфедераций-2017. По информации "СЭ", при самом худшем сценарии Зобнин может выбыть на полгода.

– Огромное спасибо всем вам за поддержку! Все будет хорошо! – приводит официальный Твиттер сборной России слова Зобнина.

Роман Зобнин: "Огромное спасибо всем вам за поддержку! Всё будет хорошо!" pic.twitter.com/I0HxCQVYxU – Сборная России (@TeamRussia) 6 июня 2017 г.

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