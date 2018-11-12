13:18 | Футбол — Сборная России

Зобнин и Петров пройдут медобследование в расположении сборной

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Полузащитник московского "Спартака"  Роман Зобнин и защитник "Краснодара" Сергей Петров пройдут медобследование, в результате которого тренерский штаб сборной России примет решение об их участии в сборе, сообщает Твиттер национальной команды.

Ранее стало известно, что из-за травм сборной России не смогут помочь защитник ЦСКА Мариу Фернандес и полузащитник армейцев Ильзат Ахметов, форвард "Зенита" Артем Дзюба, а также хавбеки испанской "Валенсии" Денис Черышев и франнцузского "Монако" Александр Головин.

Сборная России в понедельник начала сбор, в рамках которого проведет товарищеский матч со сборной Германии (15 ноября, Лейпциг) и встречу Лиги Наций с командой Швеции (Стокгольм, 20 ноября).

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