Зобнин и Петров пройдут медобследование в расположении сборной

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин и защитник "Краснодара" Сергей Петров пройдут медобследование, в результате которого тренерский штаб сборной России примет решение об их участии в сборе, сообщает Твиттер национальной команды.

Ранее стало известно, что из-за травм сборной России не смогут помочь защитник ЦСКА Мариу Фернандес и полузащитник армейцев Ильзат Ахметов, форвард "Зенита" Артем Дзюба, а также хавбеки испанской "Валенсии" Денис Черышев и франнцузского "Монако" Александр Головин.

У Сергея Петрова и Романа Зобнина имеются некоторые проблемы с мышцами бедра. В течение дня будет выполнено обследование, после которого тренерский штаб примет решение об их дальнейшем участии в сборе. 3/3 – Сборная России (@TeamRussia) 12 ноября 2018 г.

Сборная России в понедельник начала сбор, в рамках которого проведет товарищеский матч со сборной Германии (15 ноября, Лейпциг) и встречу Лиги Наций с командой Швеции (Стокгольм, 20 ноября).