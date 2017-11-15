Жорди Альба: "У России отличная команда"

Защитник сборной Испании Жорди Альба после товарищеского матча против России (3:3) отметил, что расстроен итоговым результатом встречи. Футболист заявил, что соперник не позволил испанцам победить.

– Тяжелый вышел матч?

– Да, мы сражались до конца, очень хотели победить, но соперник не позволил нам этого сделать, – сказал Альба. – У России отличная команда. Рад, что забил гол, но расстроен, что он не смог принести победу нашей сборной. (Егор БЫЧКОВ)