Жорди Альба: "У России отличная команда"

Защитник сборной Испании Жорди Альба после товарищеского матча против России (3:3) отметил, что расстроен итоговым результатом встречи. Футболист заявил, что соперник не позволил испанцам победить.
– Тяжелый вышел матч?
– Да, мы сражались до конца, очень хотели победить, но соперник не позволил нам этого сделать, – сказал Альба. – У России отличная команда. Рад, что забил гол, но расстроен, что он не смог принести победу нашей сборной. (Егор БЫЧКОВ)
ollleg71
Радуйся, что судья позволил вам ничью наиграть...Испания играла слабовато...хотя скорее всего, это наши парни прибавили, но 2 не заслуженных пенальти и думать о победе...окстись Альба)))
02:14