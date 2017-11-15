01:46 | Футбол — Сборная России

Жорди Альба: "У России отличная команда"

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Защитник сборной Испании Жорди Альба после товарищеского матча против России (3:3) отметил, что расстроен итоговым результатом встречи. Футболист заявил, что соперник не позволил испанцам победить.

– Тяжелый вышел матч?

– Да, мы сражались до конца, очень хотели победить, но соперник не позволил нам этого сделать, – сказал Альба. – У России отличная команда. Рад, что забил гол, но расстроен, что он не смог принести победу нашей сборной. (Егор БЫЧКОВ)

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (1)
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ollleg71

Радуйся, что судья позволил вам ничью наиграть...Испания играла слабовато...хотя скорее всего, это наши парни прибавили, но 2 не заслуженных пенальти и думать о победе...окстись Альба)))

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