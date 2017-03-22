20:01 | ФУТБОЛ — Сборная России

Жоаузинью встретился с Гильерме и Мариу Фернандесом в сборной России

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Полузащитник "Краснодара" Жоаузинью навестил футболистов сборной России, которые в Краснодаре готовятся к товарищеской игре против сборной Кот-д'Ивуара, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. 28-летний хавбек пообщался с представителями национальной команды, а также сфотографировался с российскими бразильцами Гильерме ("Локомотив") и Мариу Фернандесом (ЦСКА).

Напомним, что в 2016 году Жоаузинью стал гражданином России.

Жоаузинью: "Главная мечта - сыграть за Россию на ЧМ-2018!"

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Thomas_Boy

Что он какой чОрный? Вы там чем стираете? Есть же новый "Лоск"!

21:05

Luchezarny

Ещё желающие.... двери открыты всем , всё равно никакой разницы. Скоро начнётся ..... что правильно сделали или на правильно, и так опыты будут продолжаться до ЧМ 18

21:02

shpasic

там проходной двор что ли в сборной?

20:46

Константин Срулевич Наумов

Прицепить ему бороду - и в сборную! Тёмные боевые дварфы в любом сетапе нужны!

20:41

top220

что за малыш в центре фото?

20:41

БООЖ

Папенков снимал что ли... Невысокого человека в группе людей ставят спереди и снимают чуть снизу.

20:31

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