Жоаузинью встретился с Гильерме и Мариу Фернандесом в сборной России

Полузащитник "Краснодара" Жоаузинью навестил футболистов сборной России, которые в Краснодаре готовятся к товарищеской игре против сборной Кот-д'Ивуара, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. 28-летний хавбек пообщался с представителями национальной команды, а также сфотографировался с российскими бразильцами Гильерме ("Локомотив") и Мариу Фернандесом (ЦСКА).

Напомним, что в 2016 году Жоаузинью стал гражданином России.

Жоаузинью: "Главная мечта - сыграть за Россию на ЧМ-2018!"