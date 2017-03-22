Жоаузинью встретился с Гильерме и Мариу Фернандесом в сборной России

Полузащитник "Краснодара" Жоаузинью навестил футболистов сборной России, которые в Краснодаре готовятся к товарищеской игре против сборной Кот-д'Ивуара, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. 28-летний хавбек пообщался с представителями национальной команды, а также сфотографировался с российскими бразильцами Гильерме ("Локомотив") и Мариу Фернандесом (ЦСКА).
Напомним, что в 2016 году Жоаузинью стал гражданином России.
Жоаузинью: "Главная мечта - сыграть за Россию на ЧМ-2018!"
Жоаузинью навестил бразильцев-сборников. Будет третьим? pic.twitter.com/au92j0yJWv– Филипп Папенков (@PippoGranato) 22 марта 2017 г.
Thomas_Boy
Что он какой чОрный? Вы там чем стираете? Есть же новый "Лоск"!
21:05
Luchezarny
Ещё желающие.... двери открыты всем , всё равно никакой разницы. Скоро начнётся ..... что правильно сделали или на правильно, и так опыты будут продолжаться до ЧМ 18
21:02
shpasic
там проходной двор что ли в сборной?
20:46
Константин Срулевич Наумов
Прицепить ему бороду - и в сборную! Тёмные боевые дварфы в любом сетапе нужны!
20:41
top220
что за малыш в центре фото?
20:41
БООЖ
Папенков снимал что ли... Невысокого человека в группе людей ставят спереди и снимают чуть снизу.
20:31