Жирков тренируется по индивидуальной программе

Информация перед сегодняшней тренировкой ⚡

В общую группу возвращается Александр Самедов. По индивидуальной программе начал тренироваться Юрий Жирков. Кроме того, тренировку пропускает Алан Дзагоев, у которого возник миофасциальный синдром мышц спины. pic.twitter.com/ooGJlZbSWX