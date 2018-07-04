11:11 | Футбол — Сборная России

Жирков тренируется по индивидуальной программе


Защитник сборной России Юрий Жирков начал тренироваться по индивидуальной программе, информирует пресс-служба национальной команды. Ранее у 34-летнего игрока было диагностировано воспаление сухожилия одной из мышц голени.

Сборная России в 1/4 финала чемпионата мира встретится с Хорватией (7 июля, Сочи).

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

Россия - Хорватия

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