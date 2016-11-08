Жирков пропустил тренировку сборной России

Защитник Юрий Жирков не принял участие в тренировке сборной России в Дохе, информирует пресс-служба национальной команды. Футболист пропустил занятие в связи с проблемой с мышцами бедра. 33-летний защитник отправлен на МРТ. Напомним, ближайший матч сборная России проведет 10 ноября против Катара.

Юрий Жирков не принимает участие в тренировке в связи с проблемой с мышцами бедра. Прямо сейчас ему выполняется МРТ. – Сборная России (@TeamRussia) 8 ноября 2016 г.