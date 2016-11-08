11:50 | ФУТБОЛ — Сборная России

Жирков пропустил тренировку сборной России

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Защитник Юрий Жирков не принял участие в тренировке сборной России в Дохе, информирует пресс-служба национальной команды. Футболист пропустил занятие в связи с проблемой с мышцами бедра. 33-летний защитник отправлен на МРТ. Напомним, ближайший матч сборная России проведет 10 ноября против Катара.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Блудный Свин

ну и нафига этого туриста таскать с собой два года???

12:59

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