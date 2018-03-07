Жигулев, Кучаев и Чалов – в расширенном списке молодежной сборной России

Тренерский штаб молодежной сборной России объявил расширенный состав команды на отборочные матчи Чемпионата Европы-2019 против Македонии и Гибралтара. Эти встречи пройдут 23 и 27 марта соответственно. Окончательный состав команды Евгения Бушманова будет назван 12 марта.

Состав выглядит следующим образом:

вратари: Игорь Лещук ("Динамо" Москва), Александр Максименко ("Спартак"), Александр Мелихов ("Томь"), Игорь Обухов ("Арсенал" Тула).

защитники: Александр Довбня ("Пафос" Кипр), Никита Калугин ("Динамо" Москва), Александр Лихачев, Николай Рассказов, Шамсиддин Шанбиев (все – "Спартак-2"), Михаил Лысов ("Локомотив"), Виталий Стежко ("Краснодар"), Джамалдин Ходжаниязов ("Динамо-СПб"), Никита Чернов ("Урал"), Павел Шакуро ("Тюмень").

полузащитники: Зелимхан Бакаев, Владислав Пантелеев (оба – "Спартак"), Аяз Гулиев, Александр Зуев, Дмитрий Скопинцев (все – "Ростов"), Илья Жигулев, Александр Макаров (оба – "Тосно"), Игорь Коновалов ("Рубин"), Константин Кучаев (ЦСКА), Олег Ланин ("Крылья Советов"), Андрей Мостовой ("Химки"), Иван Обляков ("Уфа"), Роман Тугарев ("Локомотив"), Даниил Фомин ("Олимпиец").

нападающие: Александр Соболев ("Крылья Советов"), Георгий Мелкадзе ("Тосно"), Федор Чалов (ЦСКА).