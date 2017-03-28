Жигулев и Жемалетдинов принесли России победу над Норвегией

Молодежная сборная России обыграла команду Норвегии (2:0) в товарищеском матче. Голами в этой встрече отметились полузащитник "Краснодара" Илья Жигулев и игрок "Рубина" Рифат Жемалетдинов.
Товарищеский матч
РОССИЯ U-21 – Норвегия U-21 – 2:0 (2:0)
Молодежная сборная России обыграла команду Норвегии (2:0) в товарищеском матче. Голами в этой встрече отметились полузащитник "Краснодара" Илья Жигулев и игрок "Рубина" Рифат Жемалетдинов.
Товарищеский матч
РОССИЯ U-21 – Норвегия U-21 – 2:0 (2:0)
Mark Krass
ну хоть тут не облажались
21:09