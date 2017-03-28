20:52 | ФУТБОЛ — Сборная России

Жигулев и Жемалетдинов принесли России победу над Норвегией

0
0
0
0
1

Молодежная сборная России обыграла команду Норвегии (2:0) в товарищеском матче. Голами в этой встрече отметились полузащитник "Краснодара" Илья Жигулев и игрок "Рубина" Рифат Жемалетдинов.

Товарищеский матч

РОССИЯ U-21 – Норвегия U-21 – 2:0 (2:0)

0
0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Mark Krass

ну хоть тут не облажались

21:09

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...