Женская сборная России разгромлена Голландией

Женская сборная России потерпела крупное поражение в товарищеском матче с Голландией – 0:4. Хет-триком в составе команды страны-хозяйки чемпионата Европы-2017 отметилась Вивианн Мидема.

Сан-Педро-дель-Пинатар (Испания)

Товарищеский матч

Женщины

Россия – Голландия 0:4 (0:1)

Голы: Мидема, 40 (0:1). Мидема, 62 (0:2). Беренстейн, 84 (0:3). Мидема, 90 (0:4).

Россия: Гриченко, Кожникова, Макаренко, Шейкина, Зиястинова, Терехова (к), Ел. Морозова, Чоловяга, Сочнева (Пантюхина, 68), Коровкина (Поздеева, 46), Данилова (Карпова, 74).

Голландия: Гертс, Ван Люнтерен, Ван ден Берг (к), Деккер, Ван де Санден (Леверисса, 65), Спице (Грунен, 77), Мидема, Ван де Донк (Роорд, 65), Фолкертсма (Беренстейн, 46), Миддаг, Ворм (Ван Эс, 57).

Судьи: Мартинес Мадрона, Поррас Аюсо, Фернандес Перес (все – Испания).

24 января. Испания. Сан-Педро-дель-Пинатар. Стадион "Пинатар Арена".