11:43 | ФУТБОЛ — Сборная России

Женская сборная России пожелала удачи мужчинам в матчах с Кот-д'Ивуаром и Бельгией

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Женская сборная России пожелала удачи мужской команде в товарищеских матчах с Кот-д'Ивуаром и Бельгией. Первая игра пройдет 24 марта в Краснодаре, вторая - 28 марта в Сочи.

- Желаем мужской сборной России удачи в контрольных матчах с Кот-д'Ивуаром и Бельгией! Парни, вы лучшие, - говорится в сообщении, опубликованном на официальном "Твиттере" национальной команды. - Ваша женская сборная России.

Сборная России вылетела в Краснодар

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