Женская сборная России пожелала удачи мужчинам в матчах с Кот-д'Ивуаром и Бельгией

Женская сборная России пожелала удачи мужской команде в товарищеских матчах с Кот-д'Ивуаром и Бельгией. Первая игра пройдет 24 марта в Краснодаре, вторая - 28 марта в Сочи.
- Желаем мужской сборной России удачи в контрольных матчах с Кот-д'Ивуаром и Бельгией! Парни, вы лучшие, - говорится в сообщении, опубликованном на официальном "Твиттере" национальной команды. - Ваша женская сборная России.
Сборная России вылетела в Краснодар
Желаем мужской @TeamRussia удачи в контрольных матчах с Кот-д'Ивуаром и Бельгией! Парни, вы лучшие! 👍😘☺👊– Женская сборная (@WomenRussia) 20 марта 2017 г.
Ваша @WomenRussia pic.twitter.com/zD0KrKZLss