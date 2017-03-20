Женская сборная России пожелала удачи мужчинам в матчах с Кот-д'Ивуаром и Бельгией

Женская сборная России пожелала удачи мужской команде в товарищеских матчах с Кот-д'Ивуаром и Бельгией. Первая игра пройдет 24 марта в Краснодаре, вторая - 28 марта в Сочи.

- Желаем мужской сборной России удачи в контрольных матчах с Кот-д'Ивуаром и Бельгией! Парни, вы лучшие, - говорится в сообщении, опубликованном на официальном "Твиттере" национальной команды. - Ваша женская сборная России.

Сборная России вылетела в Краснодар