"Зенит": Новосельцев провел первый матч за сборную России в качестве игрока питерской команды

Официальный сайт "Зенита" отметил, что Иван Новосельцев провел первый матч за сборную России в качестве игрока питерской команды. Произошло это в товарищеском матче с Турцией (0:0). Ранее стало известно о переходе защитника из "Ростова" в питерскую команду.
Следующий матч сборная России проведет 6 сентября против Ганы. Встреча состоится в Москве на стадионе "Локомотив" и начнется в 19:00 по московскому времени.
andrei5116
нет игры и не будет нужен тренер а не тот кто за деньги или кто хочет быть тренеором но не может пока так будет нет смысла футбол изображать
00:04
честный человечишко
В Зените лакированная лавка...
00:02