23:50 31 августа | ФУТБОЛ — Сборная России

"Зенит": Новосельцев провел первый матч за сборную России в качестве игрока питерской команды

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Официальный сайт "Зенита" отметил, что Иван Новосельцев провел первый матч за сборную России в качестве игрока питерской команды. Произошло это в товарищеском матче с Турцией (0:0). Ранее стало известно о переходе защитника из "Ростова" в питерскую команду. 

Следующий матч сборная России проведет 6 сентября против Ганы. Встреча состоится в Москве на стадионе "Локомотив" и начнется в 19:00 по московскому времени. 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/matchcenter/254435/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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andrei5116

нет игры и не будет нужен тренер а не тот кто за деньги или кто хочет быть тренеором но не может пока так будет нет смысла футбол изображать

00:04

честный человечишко

В Зените лакированная лавка...

00:02

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