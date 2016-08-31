"Зенит": Новосельцев провел первый матч за сборную России в качестве игрока питерской команды

Официальный сайт "Зенита" отметил, что Иван Новосельцев провел первый матч за сборную России в качестве игрока питерской команды. Произошло это в товарищеском матче с Турцией (0:0). Ранее стало известно о переходе защитника из "Ростова" в питерскую команду.

Следующий матч сборная России проведет 6 сентября против Ганы. Встреча состоится в Москве на стадионе "Локомотив" и начнется в 19:00 по московскому времени.