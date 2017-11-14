"Здесь, на родной стороне, нам побеждать". Перфоманс болельщиков перед матчем Россия – Испания

Болельщики сборной России перед товарищеским матчем против Испании на трибуне за воротами устроили перфоманс.

Зрители развернули баннер с изображением оскала медведя. Ниже была написана цитата из песни группы "Алиса" Небо славян – "Здесь, на родной стороне, нам побеждать!"

Трансляция матча Россия – Испания