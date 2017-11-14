"Здесь, на родной стороне, нам побеждать". Перфоманс болельщиков перед матчем Россия – Испания

Болельщики сборной России перед товарищеским матчем против Испании на трибуне за воротами устроили перфоманс.
Зрители развернули баннер с изображением оскала медведя. Ниже была написана цитата из песни группы "Алиса" Небо славян – "Здесь, на родной стороне, нам побеждать!"
Трансляция матча Россия – Испания
Баннер с медведем. Питерская версия. pic.twitter.com/SHSOJqk822– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 14 ноября 2017 г.
результаты опроса
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Levbereg
Вообще у Кинчева не "побеждать", а "помирать"))) Могли бы и не менять слова Константина Евгеньевича.
22:06
Gonzo_7
Кто-то оплачивает эти перфомансы.
22:03