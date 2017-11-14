21:50 | Футбол — Сборная России

"Здесь, на родной стороне, нам побеждать". Перфоманс болельщиков перед матчем Россия – Испания

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Болельщики сборной России перед товарищеским матчем против Испании на трибуне за воротами устроили перфоманс.

Зрители развернули баннер с изображением оскала медведя. Ниже была написана цитата из песни группы "Алиса" Небо славян – "Здесь, на родной стороне, нам побеждать!"

Трансляция матча Россия – Испания

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Levbereg

Вообще у Кинчева не "побеждать", а "помирать"))) Могли бы и не менять слова Константина Евгеньевича.

22:06

Gonzo_7

Кто-то оплачивает эти перфомансы.

22:03