Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин, покинувший сегодня расположение сборной России, завтра присоединится к красно-белым на базе в Тарасовке, информирует пресс-служба клуба.
Ранее стало известно, что хавбек пропустит матч Лиги наций против Швеции, который пройдет 20 ноября в Стокгольме
Напомним, что Зобнин из-за микротравмы бедра пропустил последний матч красно-белых против "Уфы" (0:2) и не попал в заявку сборной России на товарищеский матч с командой Германии (0:3).
📰 Завтра Зобнин присоединится к "Спартаку" в Тарасовке Роман @zobnin47 Зобнин покинул сегодня расположение @teamrussia 🇷🇺 и не примет участия в матче Лиги наций против @swemnt 🇸🇪 20 ноября. ⠀ Подробнее: spartak.com – #романзобнин #спартак #spartak #фксм #fcsm #краснобелые #сборнаяроссии