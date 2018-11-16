Завтра Зобнин присоединится к "Спартаку"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин, покинувший сегодня расположение сборной России, завтра присоединится к красно-белым на базе в Тарасовке, информирует пресс-служба клуба.

Ранее стало известно, что хавбек пропустит матч Лиги наций против Швеции, который пройдет 20 ноября в Стокгольме

Напомним, что Зобнин из-за микротравмы бедра пропустил последний матч красно-белых против "Уфы" (0:2) и не попал в заявку сборной России на товарищеский матч с командой Германии (0:3).