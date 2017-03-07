Завтра РФС объявит новых соперников сборной России по товарищеским матчам

Глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что сборная России в июне 2017 года проведет два товарищеских матча, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. По его словам, контракты с ними уже согласованы, а их имена будут объявлены завтра.

- Обсуждался ли вопрос проведения товарищеских матчей перед КК-2017? - вопрос Мутко.

- Мы уже анонсировали, что Первый канал будет транслировать две ближайшие игры - против Кот-Д'Ивуара и Бельгии. У нас будут еще две июньские игры, в ближайшее время объявим. Контракты с соперниками уже согласованы. Одна на выезде, другая - в Москве. Завтра РФС объявит соперников.