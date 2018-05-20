10:13 | Футбол — Сборная России

Завтра Дзюба вернется в общую группу сборной России

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Официальный Твиттер Сборной России сообщил, что нападающий Артем Дзюба идет на поправку после простуды. Из-за высокой температуры он пропустил два тренировочных дня национальной команды.

Сегодня он будет тренироваться по индивидуальной программе в тренажерном зале, а завтра вернется в общую группу.

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Ну и дебил он всё-таки))

10:36

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