Завтра Дзюба вернется в общую группу сборной России

Официальный Твиттер Сборной России сообщил, что нападающий Артем Дзюба идет на поправку после простуды. Из-за высокой температуры он пропустил два тренировочных дня национальной команды.
Сегодня он будет тренироваться по индивидуальной программе в тренажерном зале, а завтра вернется в общую группу.
Артем Дзюба пошел на поправку: уже завтра он вернется в общую группу. Сегодня он будет тренироваться по индивидуальной программе в тренажерном зале (учитывая ненастную погоду). pic.twitter.com/dkRLC7lBY9– Сборная России (@TeamRussia) 20 мая 2018 г.
Все о чемпионате мира – здесь // Все о сборной России //
Чемпионат мира-2018 в России: как купить билеты и попасть на матчи
баламошка
Ну и дебил он всё-таки))
10:36