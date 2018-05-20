Завтра Дзюба вернется в общую группу сборной России

Официальный Твиттер Сборной России сообщил, что нападающий Артем Дзюба идет на поправку после простуды. Из-за высокой температуры он пропустил два тренировочных дня национальной команды.

Сегодня он будет тренироваться по индивидуальной программе в тренажерном зале, а завтра вернется в общую группу.​

Артем Дзюба пошел на поправку: уже завтра он вернется в общую группу. Сегодня он будет тренироваться по индивидуальной программе в тренажерном зале (учитывая ненастную погоду). pic.twitter.com/dkRLC7lBY9 – Сборная России (@TeamRussia) 20 мая 2018 г.

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