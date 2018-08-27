Завершил ли Акинфеев выступления за сборную России? Ответ Черчесова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что ему ничего не известно о завершении карьеры Акинфеева в национальной команде. По словам специалиста, данная тема не поднималась, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ

– После чемпионата мира Акинфеев, когда его спросили про его дальнейшую судьбу, ответил двусмысленно "Скоро все узнаете". Нет вероятности, что он завершит карьеру в сборной?

– Сегодня мы знаем то, что знаем. На тему завершения карьеры не разговаривали. Общались только по поводу его планового обследования.

Черчесов объявил состав сборной России на матчи с Турцией и Чехией. В нем нет Акинфеева и Смолова