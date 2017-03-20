10:51 | ФУТБОЛ — Сборная России

Защитнику "Тюмени" наложили 11 швов, он пропустит матчи ФНЛ и молодежной сборной России

0
0
0
0

Защитник "Тюмени" Павел Шакуро пропустит матчи молодежной сборной России из-за травмы, сообщает официальный сайт команды. В конце первого тайма встречи против "Тамбова" (0:0) 19-летний футболист получил травму и был отправлен в приемное отделение больницы.

"В больнице нашему футболисту поставили диагноз "сотрясение головного мозга" и зашили пятисантиметровую рвано-ушибленную рану лобной области. Было использовано 11 швов. После этого Шакуро увезли домой, где он пока и будет восстанавливаться под присмотром врачей", – говорится в сообщении на сайте клуба.

Отмечается, что Шакуро пропустит как минимум два ближайших матча команды в чемпионате ФНЛ, а также игры молодежной команды России в Испании. 24 марта россияне встретятся с Румынией, а 28-го числа сыграют против Норвегии. В текущем сезоне Шакуро провел 22 матча в ФНЛ.

Дополнительная информация

http://www.fc-tyumen.ru/news/team-news/item/6561-6561

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...