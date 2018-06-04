Защитник сборной Турции: "Хочу пожелать успеха сборной России"

Защитник сборной Турции Хасан Али Калдырым рассказал, что ждет от товарищеского матча со сборной России.

– Жаль, что мы не пробились в финальную часть чемпионата мира. У нас очень хорошая команда, молодая, есть талантливые ребята. Надеюсь, они наберутся опыта в том числе и через эту игру с Россией. Со временем мы станем лучше. Ошибки? Их совершают все. Надеюсь, вскоре станем более опытной командой.

– Какие у вас впечатления от пребывания в стране, которая примет чемпионат мира?

– Хочу пожелать успеха сборной России. Надеюсь, у них все получится.

– У команды есть проблемы с исполнением стандартов. Что скажете?

– Стандарты часто являются скрытым оружием. Но мы иногда теряем концентрацию при стандартах, нужно играть умнее, не расслабляться. Россия в этом плане нас превосходит.

– Ваш одноклубник Роман Нойштедтер не попал в заявку сборной на ЧМ. Что скажете?

– Знаю, что Рома очень расстроен, правда, я с ним еще не общался. Но таково решение тренера, его нужно уважать. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

Сборная России проведет товарищеский матч против Турции завтра в 19:00. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.