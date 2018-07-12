Захарова прокомментировала сообщения о допинге в сборной России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки немецких СМИ "уличить" сборную России в допинге не вызывают ничего, кроме жалости к этим немецким СМИ.



Ранее таблоид Bild обвинил игроков национальной команды во вдыхании аммиака, что сродни допингу.

- Попытки немецких СМИ "уличить" нашу сборную в допинге не вызывают ничего, кроме жалости к самим этим немецким СМИ, которые, видимо, не имея возможности больше писать о своей сборной, придумывают про других, - сказала Захарова. - В законодательстве многих государств предусмотрены правовые механизмы по защите чести и достоинства.



Думаю, самое время изучить возможность их применения в отношении отдельных журналистов и изданий, раз нравственные нормы и понятия для них – не указ.



Сборная России на чемпионате мира дошла до четвертьфинала, где проиграла команде Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти). Хорваты в финале турнира сыграют против Франции 15 июля.

Аммиак в голову, допинг в язык. Сборная России вызывает сумасшествие