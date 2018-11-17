23:10 17 ноября | Футбол — Сборная России

Загадка дня: прилетит ли Дзюба в сборную?

1 июля. Москва. Лужники. Россия - Испания - 1:1 (4:3 по пенальти). Артем Дзюба и Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
1 июля. Москва. Лужники. Россия - Испания - 1:1 (4:3 по пенальти). Артем Дзюба и Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Обсудить
0

По информации "СЭ", в воскресенье форвард Артем Дзюба может присоединиться к сборной России, которая продолжает подготовку к матчу со Швецией в рамках Лиги Наций.

Из-за проблем с коленом Дзюба работал в Москве под присмотром тренера-реабилитолога.

Если решение о том, что Дзюба присоединится к сборной, будет принято, Артем прилетит уже в Швецию, куда в воскресенье отправится сборная России.

Что нужно сборной России, чтобы выйти в элиту Лиги наций

Швеция - Россия

 

Опрос

Кто был лидером сборной России в матче против Германии?
Обсудить
голосовать
Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Россия в ноябре-2018 против Швеции и Германии
Материалы других СМИ
Загрузка...