Загадка дня: прилетит ли Дзюба в сборную?

По информации "СЭ", в воскресенье форвард Артем Дзюба может присоединиться к сборной России, которая продолжает подготовку к матчу со Швецией в рамках Лиги Наций.
Из-за проблем с коленом Дзюба работал в Москве под присмотром тренера-реабилитолога.
Если решение о том, что Дзюба присоединится к сборной, будет принято, Артем прилетит уже в Швецию, куда в воскресенье отправится сборная России.
Что нужно сборной России, чтобы выйти в элиту Лиги наций
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