"Зачем Ари?! Лучше бы вызвали Шапи или Бухарова!". Еще одно мнение о бразильце в сборной

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов, как и Роман Павлюченко, не понял решения тренерского штаба сборной России вызвать натурализованного бразильца Ари.

– Я вообще не понимаю вызов Ари в сборную! Если мы смотрим на перспективу, зачем нам он? Ему же на 20 лет. Хорошо, взял он российский паспорт. Это тоже самое, как и с Гильерме. У нас есть молодой вратарь в "Зените", в "Спартаке" – они ничем не хуже. Есть Чалов, есть Заболотный. Зачем тогда он, если мы берем в сборную Ари?

Мое мнение – в сборную нужны люди (натурализованные. – Прим. "СЭ") на те позиции, где у нас нет конкуренции, где надо латать дыры. Так, как это делают все страны. Например, правильно взяли Фернандеса – он и по возрасту подходит, и по уровню. Нападающих у нас валом. Мне это непонятно. Не вижу смысла.

– Если не Ари, то кого из нападающих можно было бы вызвать сейчас?

– Да кого угодно! Пофамильно всех не вспомнишь, у нас нападающих достаточно. Из "Краснодара" можно было бы вызвать молодого Шапи, посмотреть. Он также играет там, выходит и забивает. Если смотришь в будущее – это одно. Если хочешь опытных, есть тот же Бухаров.

По вратарю и нападающему мне решение непонятно. А по Фернандесу вопросов нет.

– Кто сильнее – вы на пике формы, или нынешний Федор Чалов?

– Не знаю, как можно сравнивать. Мы разноплановые игроки – он маленький и быстрый, я – большой и мощный. Аналогии не надо проводить. По манере его можно с Кириченко сравнить.

Федор только начинает. Когда он карьеру завершит, как Кириченко, можно будет сравнить – кто и сколько забил, кто и что выиграл. (Андрей Михайлов)