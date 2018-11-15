"За себя и за Сашку!" Баннер для Дзюбы на матче Германия - Россия

Болельщики сборной России на товарищеском матче против Германии вывесили баннер с изображением капитана команды Артема Дзюбы и подписью "За Россию, за себя и... за Сашку!".

Скорее всего, речь идет о партнере Дзюбы по атаке "Зенита" Александре Кокорине. Последний до 8 декабря находится в СИЗО по обвинению в избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой, а также федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Отметим, что сам Дзюба также не поехал на матч с немцами, но уже по причине травмы.

Фраза "За себя и за Сашку!" - цитата из фильма "Движение вверх" о победе сборной России по баскетболу на Олимпиаде-1972. Популярной ее сделал известный обзорщик Badcomedian.