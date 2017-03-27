За матч в Сочи РФС заплатит Бельгии 300 тысяч евро

Как утверждает бельгийский портал walfoot.be, РФС не только взял на свой счет пребывание "Красных дьяволов" в Сочи, но и выплатит дополнительно 300 тысяч евро футбольной федерации Бельгии, которая, таким образом, прямо заинтересована в проведении товарищеского матча с Россией.

В отличие от игроков. После отборочного поединка ЧМ-2018 с Грецией (1:1) вратарь "Челси" Тибо Куртуа откровенно заявил: "Не думаю, что матч в России полезен в свете будущего чемпионата мира. Но решение принято. Будем жить с этим, хотя столь дальний перелет перед субботним матчем ("Челси" принимает 1 апреля "Кристал Пэлас". – Прим. СЭ") достает".

В итоге Куртуа отказался от участия в сочинском матче из-за повреждения бедра. Список травмированных пополнили также Маруан Феллаини (палец на ноге) и Лоран Симан (колено). Между тем против Греции в минувшую субботу не смогли сыграть из-за травм Эден Азар, Кевин Де Брейне и Тома Менье. (Александр ПРОСВЕТОВ)