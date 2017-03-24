Юрий Жирков: "Свист? Такие у нас, значит, болельщики"

Полузащитник сборной России Юрий Жирков после поражения в контрольном матче от Кот-д'Ивуара (0:2) посетовал, что его команда не смогла забить. Также хавбек высказался о недовольстве болельщиков игрой национальной команды, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Эмоции, конечно, отрицательные, – сказал Жирков. – Вроде бы в начале первого тайма вели игру, но пропустили обидный гол. После этого стали играть в атаку, но что-то не получалось.

– За счет чего соперник забил два мяча?

– Тренер нас предупреждал, что игроки соперника индивидуально сильны, быстры...

– Согласны, что у команды пока нет рисунка игры?

– Мы пробуем играть по той тактике, которую ставит тренер. Не все получается. Вроде бы у наших ворот моментов особо нет, но сами впереди редко доводим дело до ударов.

– Кажется, такого свиста с трибун в адрес сборной не было никогда.

– Не знаю... Такие у нас, значит, болельщики.