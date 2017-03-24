Юрий Жирков: "Свист? Такие у нас, значит, болельщики"

Полузащитник сборной России Юрий Жирков после поражения в контрольном матче от Кот-д'Ивуара (0:2) посетовал, что его команда не смогла забить. Также хавбек высказался о недовольстве болельщиков игрой национальной команды, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.
– Эмоции, конечно, отрицательные, – сказал Жирков. – Вроде бы в начале первого тайма вели игру, но пропустили обидный гол. После этого стали играть в атаку, но что-то не получалось.
– За счет чего соперник забил два мяча?
– Тренер нас предупреждал, что игроки соперника индивидуально сильны, быстры...
– Согласны, что у команды пока нет рисунка игры?
– Мы пробуем играть по той тактике, которую ставит тренер. Не все получается. Вроде бы у наших ворот моментов особо нет, но сами впереди редко доводим дело до ударов.
– Кажется, такого свиста с трибун в адрес сборной не было никогда.
– Не знаю... Такие у нас, значит, болельщики.
waleriy
Оказывается болельщики виноваты у жира
23:09
hant64
old grumbler Lexys1 сборная России это не сборная Москвы и страна хочет видеть свою сборную на всех стадионах страны а не только стадионах Москвы...-------------------- Большей чуши трудно придумать. Команду с такой игрой не хотят видеть нигде, ну, если только мазохисты местные где-нибудь соберутся помазохировать на зрелище под названием "игра сборной России по футболу". Тьфу, блевать уже хочется от этого зрелища, уроды кривоногие, ничего не могут на поляне сделать. А на Черчесова бочку катить - последнее дело, с таким набором деревяшек ни Моуринью, ни Гвардьола, да вообще никто не сможет что либо путное сделать. Если набрать условно в сборную футболистов из ФНЛ, они не хуже будут играть - просто хуже уже некуда.
23:04
Slim Taller
Царь говорит,что народ у него плохой.А у Жиркова плохие болельщики. Других нет.Так что будут свистеть тебе вслед всегда.
23:03
Vladi1313
Лучше бы Жиркова спросили, на каком языке разговаривали соперники-хоть бы посмеялись...
23:01
22081983
Так играть надо это не футбол мучиники смотреть тошно.Футбол это праздник а не траур!
22:58
guy1984
- браткИ, может хватит!!!
22:53
Vladi1313
Такое, видать, ты г..., Юрка...
22:50
gluk
А как тут не свистеть вас обыграваю два игрока один из КП который на вылет стоит и с команды Чемпионшипа, оборону унизли как детей!!!! После этого вам что-ли кричать браво, молодцы и весело хлопать в ладоши, где логика Юра??? Наверное ее нет как и игры сборной России. Позор да и только.
22:49
любфут
К сожалению такие у нас футболисты (если их можно так назвать). Я даже не по игре, а по ответу Жиркова так сужу.
22:48
old grumbler
Lexys1 сборная России это не сборная Москвы и страна хочет видеть свою сборную на всех стадионах страны а не только стадионах Москвы...
22:47
old grumbler
Когда кто то плохо делает свою работу он значит не виноват а виноват работодатель?
22:45
Lexys1
Кубаноиды слегка зажрались. А помните Москву ругали, что на стадионах не аншлаг на матчах сборной? Так эти тоже не до конца стадион заполнили, причем не самый большой стадион. Кубань зажралась, не возите туда больше сборную.
22:45
Andre_Saratov
Могли бы и футболисты в унисон посвистеть.
22:44
=0=
Свист? Такие у наз, значит, игроки. Не думал, Юра?
22:43
LeshaKZTZ
Юрий Жирков: "Свист? Такие у нас, значит, болельщики"----------------------------А разве сборная сегодня играла для болельщиков?
22:43
higagy
Вот сволочи, собрались на трибунах, хотят чего-то... Теперь-то понятно, кто во всем виноват!
22:42
Кефир71
Что с него взять. Такой же тупой как и его жена
22:42
karlikf1
Кроме унизительного освистывания наша сборная ничего больше не заслужила.
22:42
Antonio85
Такая сборная...
22:41
tigana.1982
Да, ты прав! Уровень болельщиков значительно выше уровня футболишек. А присутствие в сборной Жиркова - это вообще загадка!
22:40
losius
пусть игроки сборной составят петицию и запретят болельщиков
22:32