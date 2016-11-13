Защитник сборной России Юрий Жирков отметил, что еще не до конца влился в тренировочный процесс команды. Сегодня он провел занятие в общей группе, тренировка стала последней для россиян в Дохе. 10 ноября подопечные Станислава Черчесова уступили в товарищеском поединке Катару (1:2), Жирков пропустил игру из-за небольшого повреждения. Следующий матч россияне проведут 15 ноября в Грозном с Румынией.
- Я проводил первую тренировку, конечно, где-то не успевал, - приводит пресс-служба РФС слова Жиркова. - А так - тренируюсь вместе со всеми.
- Вы наблюдали матч с Катаром со стороны. Чего не хватило для того, чтобы хотя бы вничью сыграть?
- Если бы реализовали свои моменты, могли бы даже и выиграть. Забей Саша Кокорин пенальти... В первом тайме мы вели игру. Но в какой-то переломный момент Катар захватил инициативу. Может, сказалась жара.
- Не считаете, что два мяча от Катара - слишком много для сборной России?
- Это футбол...
- Смотрите ли вы далеко, в 2018-й? Как считаете: будете играть в основном составе?
- Пока тяжеловато ответить на этот вопрос.
ЮКИ
ещё один сбитый лётчик воскрес!иди уже,юра,на покой!учи с женой астрономию!
16:57
biggp1
два рубля за футбол с Катаром? это зарплата
15:38
Перо
Какие мозги нужны футболисту? А никакие, это футбол.
14:56
Справедливый(Ставрополь)
Это не футбол. Это сборная России.
14:31