14:20 | ФУТБОЛ — Сборная России

Юрий Жирков:
"Два мяча от Катара? Это футбол"

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Защитник сборной России Юрий Жирков отметил, что еще не до конца влился в тренировочный процесс команды. Сегодня он провел занятие в общей группе, тренировка стала последней для россиян в Дохе. 10 ноября подопечные Станислава Черчесова уступили в товарищеском поединке Катару (1:2), Жирков пропустил игру из-за небольшого повреждения. Следующий матч россияне проведут 15 ноября в Грозном с Румынией.

 
Сегодня. Доха. Тренировка сборной России. Денис ГЛУШАКОВ.Денис Глушаков: "Все пишут, что плохо сыграли. Но…"

- Я проводил первую тренировку, конечно, где-то не успевал, - приводит пресс-служба РФС слова Жиркова. - А так - тренируюсь вместе со всеми. 

- Вы наблюдали матч с Катаром со стороны. Чего не хватило для того, чтобы хотя бы вничью сыграть?

- Если бы реализовали свои моменты, могли бы даже и выиграть. Забей Саша Кокорин пенальти... В первом тайме мы вели игру. Но в какой-то переломный момент Катар захватил инициативу. Может, сказалась жара.

- Не считаете, что два мяча от Катара - слишком много для сборной России?

- Это футбол...

- Смотрите ли вы далеко, в 2018-й? Как считаете: будете играть в основном составе?

- Пока тяжеловато ответить на этот вопрос.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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ЮКИ

ещё один сбитый лётчик воскрес!иди уже,юра,на покой!учи с женой астрономию!

16:57

biggp1

два рубля за футбол с Катаром? это зарплата

15:38

Перо

Какие мозги нужны футболисту? А никакие, это футбол.

14:56

Справедливый(Ставрополь)

Это не футбол. Это сборная России.

14:31

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