Защитник сборной России Юрий Жирков отметил, что еще не до конца влился в тренировочный процесс команды. Сегодня он провел занятие в общей группе, тренировка стала последней для россиян в Дохе. 10 ноября подопечные Станислава Черчесова уступили в товарищеском поединке Катару (1:2), Жирков пропустил игру из-за небольшого повреждения. Следующий матч россияне проведут 15 ноября в Грозном с Румынией.

- Я проводил первую тренировку, конечно, где-то не успевал, - приводит пресс-служба РФС слова Жиркова. - А так - тренируюсь вместе со всеми.

- Вы наблюдали матч с Катаром со стороны. Чего не хватило для того, чтобы хотя бы вничью сыграть?

- Если бы реализовали свои моменты, могли бы даже и выиграть. Забей Саша Кокорин пенальти... В первом тайме мы вели игру. Но в какой-то переломный момент Катар захватил инициативу. Может, сказалась жара.

- Не считаете, что два мяча от Катара - слишком много для сборной России?

- Это футбол...

- Смотрите ли вы далеко, в 2018-й? Как считаете: будете играть в основном составе?

- Пока тяжеловато ответить на этот вопрос.