Юрий Васильков: "Васин пролетает мимо чемпионата мира"

Бывший врач "Спартака" и сборной России Юрий Васильков отметил, что восстановление защитника ЦСКА Виктора Васина после операции может занять пять с половиной месяцев. Напомним, что у игрока обороны – разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава, сегодня, 26 февраля, он перенес операцию.

– Сколько может занять восстановление Васина?

– Пять месяцев и две недели. При такой травме лучше не форсировать события. Это оптимальный срок, если все пойдет гладко. Самое главное здесь – реабилитация после операции. Она начинается буквально на следующий день и должна быть методичной, пошаговой и медленной. Отмечу, что это имеет даже большее значение, чем само хирургическое вмешательство.

– Получается, Васин не успеет восстановиться к чемпионату мира?

– Он пролетает мимо него. Форсировать восстановление здесь не нужно, поскольку может быть рецидив и станет только хуже. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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