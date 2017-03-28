Юрий Васильков: "Похоже, у Дзагоева рецидив травмы стопы"

Бывший врач сборной России и "Спартака" Юрий Васильков поделился своим мнением о травме полузащитника нашей национальной команды Алана Дзагоева в контрольном матче с Бельгией. Игрок ЦСКА попросил замену на 16-й минуте встречи.

– На мой взгляд, это однозначно рецидив травмы стопы, - сказал Васильков. - Это аукнолось… По телекартинке мы видим прекрасное, зеленое поле. Но не знаем его глубину. Может быть, оно вязкое. Игрок, даже такой опытный, как Дзагоев, выходя на такой матч, испытывает чрезмерное волнение. Как я понял, травму он получил не в единоборстве. Похоже, опять что-то со стопой. О сроках сказать трудно.

Помните, он получил травму в матче с "Рубином". В итоге не полетел на чемпионат Европы. Похоже, это опять сказалось. (Виталий АЙРАПЕТОВ)