Юрий Васильков: "Аммиак - это допустимая фармокология"

Бывший врач сборной России и "Спартака" Юрий Васильков прокомментировал публикацию немецкой газеты Bild, в которой говорится об использовании национальной команды сторонних веществ (в частности - аммиака) для улучшения физических кондиций игроков.

- Надо понимать, что есть допустимая фармокология, которая не запрещена Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), – сказал Васильков. - У нас есть под рукой препараты, которые помогают спортсменам восстановиться.



Но не надо путать фактор восстановления со стимулирующим фактором. Врачи имеют целый набор препаратов, который помогает спортсменам быстро вернуться в строй: как играющим, так и тем, которые получили какую-либо травму.



И это не только в России, а в ряде других стран. А эта публикация, на мой взгляд, говорит о том, что Запад продолжает искать черную кошку в темной комнате, которой давным-давно нет. Им бы зацепиться за что-нибудь, но ничего не получится.

Я знаю докторов, знаю ребят. В сборной было сделано несколько сотен проб. Ребята чистые, сыграли достойно. Все это политические аспекты, которые, к сожалению, накрывают спорт.

Напомним, что таблоид Bild, основываясь на публикации Süddeutsche Zeitung, обвинил игроков сборной России в использовании сторонних веществ для улучшения физических кондиций во время матчей чемпионата мира. (Петр ГРИГОРЕНКО)

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