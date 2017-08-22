Юрий Семин: "Скажу Черчесову про Денисова, если понадобится"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин побывал в редакции "СЭ" и отметил, что Игорь Денисов является лучшим опорным полузащитником в стране. Наставник железнодорожников пообещал погворить об этом с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

– Раз заговорили на тему сборной. Вы сказали, что Игорь Денисов – лучший опорник страны. Говорили об этом Черчесову?

– На эту тему не общались. Если Станислав захочет поговорить, я ему то же самое скажу.

– А вы вообще беседовали с Черчесовым о сборной?

– Мы обсуждали другую тему – сколько наших футболистов вызвали на этот учебно-тренировочный сбор. Хотелось немного раньше это понимать…

Полное интервью Юрия Семина