Юрий Семин: "После сборной всегда есть определенные проблемы"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что всегда следит за выступлением своих игроков в национальных сборных. Специалист также выразил надежду на то, что футболисты вовремя вернутся в расположение клуба.

- Мы всегда следим за теми, кто играет в сборной России, и за теми, кто выступает в других странах, - сказал Семин. - Проблема в том, что у ребят очень большие перелеты. У того же Денисова, Чорлуки.

- То есть непонятно, в каких кондициях они вернутся в команду?

- Конечно. После сборной всегда есть определенные проблемы. Но в хороших командах сборников всегда много, и мы должны это иметь в виду. Может, кто-то их заменит. Пока сложно сказать. Не знаю, в каком состоянии они вернутся, будут ли живы-здоровы, как долетят. А то везде сейчас рейсы откладывают. Надеемся, что прилетят.

- Пауза пойдет на пользу вашей команде, которая набрала неплохой ход?

- Это покажет игра, которая пройдет в "Оренбурге". Тренировались мы хорошо. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)