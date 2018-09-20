Юрий Семин: "Игорь Рабинер заранее знал, что сборная на ЧМ выступит хорошо"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился впечатлениями от выхода книги обозревателя "СЭ" Игоря Рабинера "Чемпионы наших сердец" об успехе сборной России на чемпионате мира 2018 года, где она дошла до четвертьфинала.

- Где вы смотрели чемпионат мира? Как он для вас прошел?

- Смотрел на стадионе и болел горячо. Сегодняшнее мероприятия классное. Книга должна выходить вовремя. Мы ее обязательн будем читать. Благодарен тому, что Игорь внутри команды находился. Никто заранее не знал, как выступит сборная. Столько критики вылилось. А Игорь заранее знал, что сборная выступит хорошо.

- Если от тебя идет критика, приходится задумываться, - обратился тренер к Рабинеру. - А от других нет. Твое мнение для нас важно. Выпускай много и много книг. (Арман Мкртчян)