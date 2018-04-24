Юрий Никифоров: "Джикия и Васин? Неправильно муссировать тему об отсутствии какого-то игрока"

Бывший защитник сборной России, участник чемпионатов мира 1994 и 2002 годов Юрий Никифоров, говоря о травмах Георгия Джикии и Виктора Васина в интервью "Р-Спорту" отметил, что в современном футболе при обороне все зависит от действий всей команды. Также он отметил, что разговоры о проблемах в этой линии были и в то время, когда он сам играл за национальную команду.

- Без Георгия Джикии и Виктора Васина наш центр обороны…

- Почему мы все время акцентируем внимание на травмированных Джикии и Васине, ведь современная игра в обороне зависит от всей команды?

- Потому что Джикия – та самая личность, обладающая харизмой и великолепной левой ногой, умением отреагировать на различные моменты игры не просто действуя "по позиции", а реально креативно.

- На мой взгляд, у нас в команде нет звезд среди полевых игроков. К сожалению. И неправильно выделять какого-то футболиста сборной России и муссировать тему о его отсутствии. Я даже не хочу говорить конкретно об обороне нашей команды, потому что дело-то совсем в другом. Вот защитник Смольников великолепно вышел на замену в матче с французами, после его действий был забит гол. Но подобная работа должна длиться на протяжении всей встречи, а не только эпизодически. В этом кроется вся суть, с которой мы движемся к чемпионату мира. А проблемы в обороне… Так вы меня вновь возвращаете в девяностые, когда я играл сам и про меня в том числе говорили: "В сборной проблема в обороне". Ничего не изменилось.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, "Лужники"), Египтом (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругваем (25 июня, "Самара Арена").