Юрий Калитвинцев: "Рассказываю Черчесову о Панченко"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев отметил, что говорил руководству клуба о необходимости сохранить в команде нападающего Кирилла Панченко, информирует VTBRussia. 23 мая ЦСКА объявил о переходе форварда в "Динамо" на постоянной основе.

– Что вы запрещаете своим футболистам? В некоторых клубах нельзя даже сидеть на мячах.

– Мне в свое время это тоже запрещали. Тренер говорил, что ради этого снаряда мы живем и с ним надо обращаться бережно. Я спросил, почему тогда мы его бьем ногами? (Улыбается.) Выяснилось, что мячей было мало, поэтому тренер боялся, что игроки с лишним весом их раздавят. Что касается нынешнего "Динамо" и запретов, то работа строится на трех принципах: дисциплина на поле, дисциплина в быту и уважение друг к другу. Мы заранее договариваемся, что и как нужно делать, а вольности просто непозволительны. Тренировки у нас непродолжительные, но интенсивные. Некогда разговаривать или сидеть на мячах.

– Запрещаете играть пяткой?

– Зависит от ситуации. Если момент будет подходящий и эпизод закончится хорошо, то ругать не стану. Играть пяткой в своей вратарской ради самолюбования – это нарушение дисциплины.

– Насколько для вас было важно сохранить лидера "Динамо" Панченко?

– Я говорил руководству, что нам нужен этот футболист. Он это доказывает своими результатами. Кирилл Панченко – один из самых ярких игроков сезона. Дай бог, таковым окажется и в следующем году. Он может играть еще лучше – ему есть что доказывать в чемпионате России.

– И в сборной?

– Да, он находится под пристальным вниманием. Я общаюсь с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и рассказываю о Панченко: как он ведет себя в команде, как тренируется. Все зависит от него самого.