Юрий Калитвинцев: "Люди должны доказывать, что достойны места в составе, а не приходить подвигаться для здоровья"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев после товарищеского матча против сборной России (0:3) отметил игру нападающего Павла Погребняка. Специалист подчеркнул, что имеет претензии к группе футболистов, которые приняли участие в минувшей встрече.

– Провели очень хорошую тренировку с повышенной ответственностью, – сказал Калитвинцев. – Когда Черчесов предложил такой формат, то сразу согласился. Спасибо сборной, что она нас выбрала. И спасибо болельщикам. Не буду скрывать: думал, их будет меньше.

Для нас это была именно игра-тест. Не только в плане тактики, но и в плане психологии, она сегодня играет очень большое значение. Против нас играли мотивированные футболисты, кандидаты в сборную, но чем мы хуже? Не нужно было их бояться, нужно было играть, чтобы самим стать кандидатами! По качеству игры говорить не буду...

Сделали все замены, какие планировали. Практику получили те, кому ее не доставало. Получили много информации. Сделаем выводы. Если кто-то хочет играть у нас в стартовом составе, то должен доказывать это, выгрызать, а не приходить "подвигаться для здоровья". В этом плане у меня есть претензии к группе игроков.

– Ташаев сегодня не играл. Он вернется к "Зениту"?

– Да, он восстановится. С завтрашнего дня будет работать в общей группе.

– Погребняк входит в группу игроков, которыми вы недовольны?

– Пусть это останется внутри команды. Но разве он сегодня плохо играл? Он сыграл неплохо. Цеплялся, боролся. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Трансляция матча Россия – "Динамо"