17:59 | ФУТБОЛ — Сборная России

Юрий Газинский: "В сборной России хорошая атмосфера"

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Полузащитник Юрий Газинский, дебютировавший в сборной России в товарищеском матче против Турции (0:0), подчеркнул, что в национальной команде обстановка одновременно и серьезная, и раскрепощенная, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. 6 сентября Россия сыграет против Ганы на стадионе "Локомотив".

– Вчера вы дебютировали в сборной России. Поделитесь впечатлениями.

– Я хочу поблагодарить тренерский штаб за доверие, что дали мне шанс сыграть за честь страны. Для меня это важно. Буду стараться прогрессировать дальше, чтобы продолжать выступления за национальную команду.

– Вам что-нибудь рассказывали о сборной Ганы?

– Пока у нас не было теоретического занятия. Мне не приходилось наблюдать эту сборную и по команде ничего не могу сказать.

– Насколько трудны тренировки у Черчесова?

– Полноценных тренировок еще не было. Были предыгровые занятия, сегодня – восстановительное.

– Команда уже понимает требования тренера?

– Вчера мы играли по новой для нас схеме. Наверное, в матче с Ганой произойдут изменения. Тренерский штаб внесет в нашу работу корректировки, и будем готовиться конкретно к Гане. Могу отметить, что в сборной хорошая атмосфера, ребята позитивные.

– Обстановка в сборной серьезная или раскрепощенная?

– Все вместе.

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