Юрий Газинский: "Существует ли дедовщина в сборной России? Это же не армия"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский в интервью "Спорт день за днем" рассказал о том, что сборной России необходимо хорошо подготовиться к чемпионату мира-2018. Футболист не стал делать прогнозов относительно выступлений национальной команды.
– В сборной России хватает ветеранов. Там существует дедовщина?
– Нет, какая дедовщина?! Такого давным-давно уже нет. Это же не армия, а футбольная сборная страны. Меня коллектив принял хорошо. Когда ты выходишь тренироваться под национальным флагом – это вызывает особые чувства. Я уже не говорю про игры. Когда слушаешь гимн перед матчем, когда ощущаешь поддержку трибун – это особенные, непередаваемые эмоции.
– Как вы принимаете новичков в "Краснодаре"?
– Особых традиций нет. Когда приходят новые ребята, мы просто знакомимся и помогаем им влиться в коллектив.
– Сборная России может выиграть домашний чемпионат мира – 2018?
– Не хочется делать громких заявлений. Нужно хорошо подготовиться, а потом продвинуться по турнирной дистанции как можно дальше.
Дополнительная информация
http://www.sportsdaily.ru/articles/yurij-gazinskij-perexod-v-zenit-krasnodar-moj-rodnoj-domПолузащитник "Краснодара" Юрий Газинский в интервью "Спорт день за днем"