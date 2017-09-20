Юрий Газинский: "Существует ли дедовщина в сборной России? Это же не армия"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский в интервью "Спорт день за днем" рассказал о том, что сборной России необходимо хорошо подготовиться к чемпионату мира-2018. Футболист не стал делать прогнозов относительно выступлений национальной команды.

– В сборной России хватает ветеранов. Там существует дедовщина?

– Нет, какая дедовщина?! Такого давным-давно уже нет. Это же не армия, а футбольная сборная страны. Меня коллектив принял хорошо. Когда ты выходишь тренироваться под национальным флагом – это вызывает особые чувства. Я уже не говорю про игры. Когда слушаешь гимн перед матчем, когда ощущаешь поддержку трибун – это особенные, непередаваемые эмоции.

– Как вы принимаете новичков в "Краснодаре"?

– Особых традиций нет. Когда приходят новые ребята, мы просто знакомимся и помогаем им влиться в коллектив.

– Сборная России может выиграть домашний чемпионат мира – 2018?

– Не хочется делать громких заявлений. Нужно хорошо подготовиться, а потом продвинуться по турнирной дистанции как можно дальше.