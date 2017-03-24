Юрий Газинский: "Сборной России точно не будет легко в матче с Кот-д'Ивуаром"

Полузащитник сборной России Юрий Газинский в интервью "Р-Спорт" в преддверии товарищеского матча с Кот-д'Ивуаром подчеркнул, что нельзя недооценивать соперника. По его словам, данная встреча не станет проходной.

- Вы сказали, что в матче с командой Кот-д'Ивуара нужно реабилитироваться за поражение от костариканцев здесь же в Краснодаре, - вопрос Газинскому.

- Тогда было открытие стадиона, собралась полная арена болельщиков. Наверное, для болельщиков игра получилась интересной - много голов. Но нам проигрывать было неприятно. Нужно сделать выводы из той игры.

- В составе ивуарийцев нет звезд, да и приехали они в Россию без главного тренера. Это не расхолаживает?

- Нельзя недооценивать соперника. Есть масса примеров того, что это заканчивается плохо. В том же Катаре мы проиграли, то же может случиться и сейчас. Почти все ивуарийцы играют в европейских чемпионатах. Пусть не все они игроки основного состава, но команда обученная. Проходным этот матч не станет, легко нам точно не придется.

- Зато в сборной Бельгии сплошь громкие имена.

- О Бельгии я пока не думаю. Еще много времени до матча, что-то может поменяться. Конечно, состав у них - куда ни ткни, везде звезды. Это топ-сборная, но нам не нужно отталкиваться от них. Нужно играть в тот футбол, который мы можем показывать.

- Кого бы выделили в составе бельгийцев?

- Мертенс здорово играет в "Наполи", есть де Брейне, которого я помню по "Вольфсбургу", Лукаку, который забивает за "Эвертон".

Напомним, что сегодня подопечные Станислава Черчесова в Краснодаре будут принимать сборную Кот-д'Ивуара, начало игры - в 19.00 по московскому времени. 28 марта национальная команда в Сочи проведет матч с Бельгией.