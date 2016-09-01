18:10 | ФУТБОЛ — Сборная России

Юрий Газинский: "Сборной России нужно было добавить в агрессии"

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Полузащитник Юрий Газинский, дебютировавший в сборной России в товарищеском матче против Турции (0:0), подчеркнул, что команде необходимо добавить в агрессии, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. 6 сентября Россия сыграет против Ганы на стадионе "Локомотив".

– Черчесов после матча сказал, что команде не хватило "инстинкта убийцы". Как его можно выработать?

– Наверное, нам нужно было добавить агрессии.

– Матч в Турции позиционировался как матч дружбы. Как вам атмосфера?

– Там очень хорошо болеют, как нигде. Единственное – это погодные условия. Не так просто нам было играть.

– Сегодня первое сентября, помните свои школьные годы?

– Тяжело что-то вспомнить, потому что это было очень давно. Пока у меня нет детей, дай бог, они появятся, и я буду воспринимать эту дату по-другому. А сейчас это для меня обычный день. Я не могу сравнить дебют в сборной с походом в школу, потому что национальная команда – это особые чувства. Это очень важный момент в моей карьере и он надолго останется в памяти.

– Волнение присутствовало?

– Безусловно. Без этого никак.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Platinum1991

Не агрессивность нужна, а ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ игроков на поле! А его НЕ БЫЛО и вот вам РЕЗУЛЬТАТ! Ничья! Игроки сборной не умеют открываться и сыграть точно в пас! Много ошибок при передаче и БРАКА в игре в атаке! Тут никакая агрессия не поможет, потому что это зависит от взаимодействия! ЗАБУДЬТЕ про агрессию, она не нужна в футболе! В футболе нужна активность и взаимодействие! Простое владение мячом без взаимодействия не даёт результат, а только беготня ВХОЛОСТУЮ при малом КПД!

19:19

баламошка

Дайте им по рогатке. Хотя эти дурашки друг дружку могут перестрелять.

18:20

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