Юрий Газинский: "Сборной России нужно было добавить в агрессии"

Полузащитник Юрий Газинский, дебютировавший в сборной России в товарищеском матче против Турции (0:0), подчеркнул, что команде необходимо добавить в агрессии, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. 6 сентября Россия сыграет против Ганы на стадионе "Локомотив".

– Черчесов после матча сказал, что команде не хватило "инстинкта убийцы". Как его можно выработать?

– Наверное, нам нужно было добавить агрессии.

– Матч в Турции позиционировался как матч дружбы. Как вам атмосфера?

– Там очень хорошо болеют, как нигде. Единственное – это погодные условия. Не так просто нам было играть.

– Сегодня первое сентября, помните свои школьные годы?

– Тяжело что-то вспомнить, потому что это было очень давно. Пока у меня нет детей, дай бог, они появятся, и я буду воспринимать эту дату по-другому. А сейчас это для меня обычный день. Я не могу сравнить дебют в сборной с походом в школу, потому что национальная команда – это особые чувства. Это очень важный момент в моей карьере и он надолго останется в памяти.

– Волнение присутствовало?

– Безусловно. Без этого никак.